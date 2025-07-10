У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу 10 липня (адреси)

Всі, чиє житло зазнало пошкоджень, зможуть отримати допомогу в межах програми «єВідновлення» через застосунок «Дія»

Киянам, чиє житло визнають непридатним, виплатять одноразово 40 000 грн на оренду тимчасового житла

У Шевченківському та Подільському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 10 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, у Шевченківському районі штаби працюють за двома адресами:

на вул. Коперника, 8 (у приміщенні школи І-ІІІ ступенів № 101). Контактна особа: Ірина Піщанська, (067) 68-72-600;

на вул. Юрія Іллєнка, 39 (у спеціалізованій школі № 61). Контактна особа: Тетяна Чечель, (096) 56-20-287.

У Подільському районі штаб діятиме на вул. Електриків, 28-Г у холі гуртожитку.

У штабах мешканці можуть отримати:

консультації фахівців;

роз’яснення щодо оформлення допомоги;

психологічну та юридичну підтримку;

допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу;

роз’яснення щодо участі в програмі «єВідновлення»;

роз’яснення щодо подальших дій тощо.

Зокрема, постраждалі мешканці через районні Управління соціальної та ветеранської політики можуть подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн (у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам»).

Тим, чиє житло визнають непридатним, виплатять одноразово 40 000 грн на оренду тимчасового житла. А до моменту відновлення житла (максимально 1 рік) – отримуватимуть щомісячну допомогу по 20 000 грн.

Окрім цього, всі, чиє житло зазнало пошкоджень, зможуть отримати допомогу в межах програми «єВідновлення» через застосунок «Дія».

Підписуйтеся на Telegram «Главкома»

Нагадаємо, у ніч на 10 липня столиця України знову зазнала масованих російських ударів, які призвели до загибелі мирних мешканців та значних руйнувань інфраструктури. Внаслідок нічних обстрілів загинули дві жінки у Подільському районі: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.