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Ткаченко запросив Кличка на відверту розмову

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ткаченко запросив Кличка на відверту розмову
У КМДА заявили, що наразі майже 60 розпоряджень все ще лишаються непідписаними КМВА
колаж: glavcom.ua

Ткаченко порекомендував керівництву КМДА «не шукати відмовки і зайнятися справжньою роботою»

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко заявив, що представить на пресконференції докази того, що підлеглі голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка «нахабно брешуть»заради політичного піару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

«Апарат КМДА вирішив вийти з заявою, що я нібито «не підписую» якихось 60 розпоряджень. Не бачу сенсу влаштовувати безсенсовну перепалку в соцмережах, тому ініціюю відкриту пресконференцію, де з документальними доказами покажу, що підлеглі Віталія Кличка вчергове нахабно збрехали заради політичного піару. Запрошую на неї медіа, громадськість та всіх зацікавлених. У тому числі — самого Віталія Володимировича та його підлеглих. Там відкрито й прозоро розберемося, хто й що насправді «не підписує», – написав у мережі Ткаченко.

Він порекомендував керівництву КМДА «не шукати відмовки, і замість розповсюдження неправдивих та маніпулятивних заяв, зайнятися справжньою роботою та виконанням своїх обіцянок».

Допис Тимура Ткаченка
Допис Тимура Ткаченка
скриншот

Учора в КМДА заявили, що наразі майже 60 розпоряджень все ще лишаються непідписаними КМВА. В столичній держадміністрації вважають, що це значно ускладнює забезпечення життєдіяльності міста, що є загрозливою ситуацією під час військової агресії ворога.

Раніше очільник Київської військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко заявив, що збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних украттив. Він твердить, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми». Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук відреагував на критику столичної держадміністрації з боку голови міської військової адміністрації Тимура Ткаченка щодо відсутності у столиці модульних (мобільних) укриттів. Як зазначив Ткачук, за бюджетні кошти можна придбати та встановити мобільне укриття, але воно не буде введене в експлуатацію і внесене до фонду захисних споруд міста. На ньому не можна писати слово «Укриття». За його словами, вже є такі приклади.

Теги: Тимур Ткаченко Віталій Кличко КМДА столиця місцева влада Київ

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