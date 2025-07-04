У Німеччині перекинувся автобус, серед пасажирів – українці

За інформацією поліції та перевізника, серед пасажирів були громадяни 23 країн

У Німеччині поблизу міста Ребель перекинувся автобус із 54 пасажирами, серед яких були українці. Про це інформує «Главком» з посиланням на NDR.

Автобус компанії FlixBus, у якому їхали 54 пасажири та двоє водіїв, прямував із Копенгагена до Відня. Близько 02:30 ночі транспортний засіб з’їхав у кювет і перекинувся. За даними поліції, травми отримали 31 особа: 25 людей отримали легкі травми, шість – серйозні. Одного пасажира довелося визволяти близько двох годин – він зазнав тяжких травм і був доправлений гелікоптером до лікарні в Берліні.

Постраждалих із легкими травмами розподілили по восьми найближчих лікарнях, решту доправили до Ребеля. У компанії FlixBus підтвердили факт аварії та висловили співчуття постраждалим і їхнім родинам.

За інформацією поліції та перевізника, серед пасажирів були громадяни 23 країн, зокрема Німеччини, Швеції, Данії, Польщі, України, Франції, Сирії, Китаю, Австралії, Болгарії, Чехії, Румунії, Туреччини, Індії, Грузії, Бангладеш, Італії, Мексики, Канади та Японії.

Раніше у Румунії сталася аварія за участю автобуса з 60 українцями – транспортний засіб зіткнувся з румунським мікроавтобусом, унаслідок чого загинула одна людина. За інформацією поліції Бакеу, внаслідок зіткнення загинула 29-річна жінка з Румунії, яка їхала у мікроавтобусі. Ще четверо його пасажирів дістали важкі травми й були госпіталізовані. До лікарні доставили також одну людину з автобуса, ще шістьом пасажирам, зокрема двом дітям, медики надали допомогу на місці.

До слова, у Польщі сталась дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус врізався у вантажівку. За кермом транспортних засобів перебували українці.