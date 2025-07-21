Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Москву затопило: паралізовано транспорт, люди пересуваються на човнах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Москву затопило: паралізовано транспорт, люди пересуваються на човнах
Москву та область затоплює через сильні дощі
фото: соцмережі

Вулиці Москви перетворилися на «річки» через масове затоплення

Сьогодні, 21 липня, Москву накрила потужна негода: сильна злива з грозою та шквальним вітром до 15 м/с спричинили підтоплення доріг і підземних переходів, паралізували транспорт і затопили автомобілі. Подекуди мешканці міста навіть пересідали на плавзасоби, щоб пересуватися затопленими вулицями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Вулиці Москви перетворилися на «річки» через масове затоплення. Комунальні служби цілодобово очищають каналізацію і відкачують воду з доріг, підземних переходів і дворів. Однак через обсяг робіт своєчасно впоратися з наслідками негоди вдається не скрізь.

Особливо постраждали Дмитрівське шосе і Шмитовський проїзд. У районі останнього під мостом застрягла машина швидкої допомоги. Тим часом підземний перехід станції МЦД «Павшино» закрили.

Москву затопило: паралізовано транспорт, люди пересуваються на човнах фото 1

Наро-Фомінський район, Підмосков'я, пережив руйнування інфраструктури, внаслідок чого близько 100 осіб опинилися тимчасово ізольовані. Бетонний міст через струмок річки Ісьми був розмитий через сильні дощі, знищивши єдине транспортне сполучення.

Раніше 4 липня Санкт-Петербург опинився під загрозою повені, а в Омській області лютував ураган. Тоді у Санкт-Петербурзі міську дамбу терміново закрили, рівень води із зовнішнього боку піднявся до 180 см. Постраждали деякі райони, не захищені стінами дамби.

Читайте також:

Теги: дощ негода росіяни росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заява Трампа до Путіна – це момент істини для України?
Трамп готує важливу заяву про війну в Україні: чого чекати?
12 липня, 19:37
Коли Трамп застосує підхід «з позиції сили» до Путіна?
Успіх США на Близькому Сході відкриє Трампу шлях до Путіна
30 червня, 17:14
Скріншоти з відео, на якому, ймовірно, відбулась страта українського військового
Лубінець заявив про страту росіянами українського полоненого
1 липня, 21:14
Зловмисник перебуває під вартою
Майор Повітряних сил із Львівщини підозрюється у роботі на РФ
3 липня, 10:14
Росіяни брали участь у пропагандистському «Клубному чемпіонаті Росії з дзюдо на честь 70-річчя Путіна»
Україна вимагає відсторонити від Універсіади російських дзюдоїстів, які підтримують війну
8 липня, 20:30
У Львові пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, приміщення міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу
Пів сотні пошкоджених будинків: мер Садовий відзвітував про нічний удар по Львову
12 липня, 09:43
Через потужні дощі на Львівщині підтоплення
Сильні зливи накрили Україну: ІІ рівень небезпеки оголошено у низці областей
10 липня, 11:45
Дюков: Зараз менше третини членів УЄФА мають якісь сумніви щодо нашої участі в офіційних змаганнях
Керівник російського футболу назвав кількість членів УЄФА, які підтримують відсторонення РФ
14 липня, 10:28
Сергій Лавров зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
Китай пообіцяв РФ «глибшу» підтримку на тлі погроз Трампа
15 липня, 15:25

Соціум

Концерт друга Путіна Гергієва в Італії скасовано
Концерт друга Путіна Гергієва в Італії скасовано
Іран оголосив додаткові вихідні заради економії води та електрики
Іран оголосив додаткові вихідні заради економії води та електрики
Москву затопило: паралізовано транспорт, люди пересуваються на човнах
Москву затопило: паралізовано транспорт, люди пересуваються на човнах
У Бангладеш літак впав на школу: є поранені та загиблий (відео)
У Бангладеш літак впав на школу: є поранені та загиблий (відео)
В Іспанії, на місці вбивства російського льотчика, загадково загинув експосадовець МВС України
В Іспанії, на місці вбивства російського льотчика, загадково загинув експосадовець МВС України
Українці зареєстрували у Польщі майже 30 тис. компаній
Українці зареєстрували у Польщі майже 30 тис. компаній

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
9762
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
5537
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5182
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
3725
Путін готовий обговорювати мир в Україні, але є умова

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua