Москву затопило: паралізовано транспорт, люди пересуваються на човнах

Вулиці Москви перетворилися на «річки» через масове затоплення

Сьогодні, 21 липня, Москву накрила потужна негода: сильна злива з грозою та шквальним вітром до 15 м/с спричинили підтоплення доріг і підземних переходів, паралізували транспорт і затопили автомобілі. Подекуди мешканці міста навіть пересідали на плавзасоби, щоб пересуватися затопленими вулицями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Вулиці Москви перетворилися на «річки» через масове затоплення. Комунальні служби цілодобово очищають каналізацію і відкачують воду з доріг, підземних переходів і дворів. Однак через обсяг робіт своєчасно впоратися з наслідками негоди вдається не скрізь.

💥 Новини з болота. Москву та область знову затоплює через сильні дощі. За останню добу в місті випало понад 80% місячної норми опадів — синоптики. pic.twitter.com/XFCwbqGoea — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 21, 2025

Особливо постраждали Дмитрівське шосе і Шмитовський проїзд. У районі останнього під мостом застрягла машина швидкої допомоги. Тим часом підземний перехід станції МЦД «Павшино» закрили.

Наро-Фомінський район, Підмосков'я, пережив руйнування інфраструктури, внаслідок чого близько 100 осіб опинилися тимчасово ізольовані. Бетонний міст через струмок річки Ісьми був розмитий через сильні дощі, знищивши єдине транспортне сполучення.

Раніше 4 липня Санкт-Петербург опинився під загрозою повені, а в Омській області лютував ураган. Тоді у Санкт-Петербурзі міську дамбу терміново закрили, рівень води із зовнішнього боку піднявся до 180 см. Постраждали деякі райони, не захищені стінами дамби.