Законно встановити мобільні укриття не вийде. У Кличка відповіли на закид Ткаченка

Ще два роки тому в районах столиці було визначено місця для розміщення мобільних укриттів

Питання мобільних укриттів актуальне ще з лютого 2022 року, але дотепер воно не має юридичного врегулювання

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук відреагував на критику столичної держадміністрації з боку голови міської військової адміністрації Тимура Ткаченка щодо відсутності у столиці модульних (мобільних) укриттів. Про це повідомляє «Главком» із посиланнямм на пресслужбу КМДА.

«Був здивований черговим постом та «свіжою ідеєю» керівника КМВА стосовно розміщення мобільних укриттів на території столиці. Так, це питання актуальне ще з лютого 2022 року. Але дотепер воно так і не має юридичного врегулювання. Так, у державі затверджено стандарти на виробництво таких укриттів. Але досі відсутні нормативи на введення таких об'єктів в експлуатацію», – написав Ткачук.

Як зазначив Ткачук, за бюджетні кошти можна придбати та встановити мобільне укриття, але воно не буде введене в експлуатацію і внесене до фонду захисних споруд міста. На ньому не можна писати слово «Укриття». За його словами, вже є такі приклади.

Також Ткачук повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення столична влада, Київрада неодноразово зверталися до Кабінету міністрів України з проханням врегулювати це питання на законодавчому рівні, бо ця проблема стосується й інших міст. У деяких з них, за його даними, вже є кримінальні справи, повʼязані зі встановленням подібних захисних споруд.

«Сказати, що Київ нічого не робив у цьому плані – абсолютна маніпуляція. Ще два роки тому в районах столиці було визначено місця для розміщення мобільних укриттів, провели зустрічі з усіма виробниками, які на території міста виробляють такі споруди. Але, на жаль, законно за бюджетні кошти встановлювати подібні споруди як укриття місто можливості так і не отримало. Саме тому, що держава «умила руки», – написав Ткачук.

Тому, за словами чиновника, постає логічне питання: чому цей проєкт досі не реалізується на державному рівні? Адже місцева влада готова виконати свою частину роботи – визначити місця, балансоутримувачів, організувати подальше обслуговування. Але виробництво та встановлення за єдиним стандартом може забезпечувати держава.

«Коли пан Ткаченко працював у Мінстратегпромі, я говорив і йому, в тому числі, про такий варіант. Проігнорували. А тепер бачимо, що єдине рішення, яке може сьогодні запропонувати держава в особі керівника КМВА, це примусити місцеву владу порушити законодавство щодо використання бюджетних коштів», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, очільник Київської військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних украттив. Він твердить, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми». Голова КМВА зазначив, що такі укриття вже є в Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, а у столиці немає, адже «заважають ДБНи» (Державні будівельні норми).

Раніше повідомлялося, що у Дарницькому районі столиці відкрили перше незвичайне укриття з автоматизованою системою доступу. На сьогодні всі бажаючі можуть скористатися ним під час повітряної тривоги. Штучний інтелект відкриє доступ до укриття при сигналі тривоги – лише в цьому випадку автоматизована система розблокує замок. Для цього передбачені одразу два канали: основний та резервний.На випадок, якщо система не спрацює або сигнал тривоги відсутній, місцеві жителі отримають тимчасові пін-коди в Telegram-боті, що додатково підвищує їхню безпеку. Крім того, потрапити до укриття є можливість через диспетчерську службу як через віддалений доступ, так і за допомогою звичайного ключа.

До слова, перше мобільне бетонне укриття у столиці з’явилося у червні 2023 року.