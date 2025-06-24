Головна Київ Новини
search button user button menu button

Лише в одному районі столиці вода на пляжах відповідає нормам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Лише в одному районі столиці вода на пляжах відповідає нормам
Купання на більшості київських пляжів небезпечне для здоров’я через перевищення норм забруднення
фото: Центр громадського здоров’я України/Facebook

Якість води на пляжах Києва: де безпечно купатися

За результатами останніх досліджень лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб, лише у Деснянському районі вода на міських пляжах відповідає санітарним нормам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр громадського здоров’я України

Зокрема, безпечними для відпочинку визнані пляжі «Троєщина» на річці Десенка та «Чорторий» у парку «Муромець». Тут рівень мікробіологічних показників, зокрема кишкової палички, не перевищує допустимих значень, що гарантує відсутність ризику інфекційних захворювань при купанні.

Водночас у інших районах столиці якість води залишається незадовільною. Це означає, що купання на більшості київських пляжів наразі небезпечне для здоров’я через перевищення норм забруднення.

На Київщині виявлено відхилення якості води від стандарту за мікробіологічними показниками в межах міського пляжу «Центральний» у Білій Церкві (70 000) та за хімічними показниками у межах дитячого пляжу «Чайка» у селищі Чайка Обухівського району. Водночас пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

Фахівці лабораторії радять мешканцям і гостям міста утриматися від водних процедур у місцях, де вода не відповідає санітарним вимогам, аби уникнути захворювань шкіри, органів травлення та інших інфекцій.

Контроль за якістю води на пляжах у Києві здійснюється систематично, особливо в літній період, коли кількість відпочивальників значно зростає. 

Центр громадського здоров’я України нагадує, що зливи та інші природні явища впливають на якість води для купання, тому якщо плануєте відпочинок на воді, варто стежтити за повідомленнями від територіальних ЗМІ та органів місцевого самоврядування про безпечність води.

Нагадаємо, власники готелів у Болгарії прогнозують помірне зростання цін у літній період – на 10-15% порівняно з минулим роком – на тлі зростання інфляції.  

До слова, смаження шашликів на природі може закінчитись для українців штрафом у розмірі 4590 грн. Відповідно до законодавства, порушення правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою штраф від 340 до 1 360 грн. А згідно зі ст. 77 цього ж кодексу, за залишення на землі непогашених сірників, недопалків, промаслених ганчірок чи випалювання сухої трави передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1 530 до 4 590 гривень.

Читайте також:

Теги: відпочинок пляжі водойма кияни столиця Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як помітили дописувачі мережі, озеро з квадрокоптера нагадує легені
На Виноградарі знову з'явилася вода в озері Синє (фото)
30 травня, 20:33
На зарахування до садочків на 2025/2026 навчальний рік вже подано 15 тис. заявок
У Києві триває набір до дитячих садків: скільки вільних місць лишилося
28 травня, 12:04
Молодь має можливість поповнити свої бібліотеки завдяки державній програмі «єКнига»
18-річні кияни і киянки можуть отримати гроші на книжки за програмою «єКнига»: інструкція
4 червня, 15:59
Власник компанії Saga Development захищав свою честь, гідність та ділову репутацію і вимагав від Неллі Вернер публічних вибачень
Не будує житло, а з інвесторів стягує пеню. Суд вирішив, чи можна називати відомого забудовника шахраєм
6 червня, 07:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
6 червня, 04:55
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
У Києві 10-15 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
9 червня, 11:45
Крім бактеріологічних показників, МОЗ також дослідили воду на хімічні показники
Моніторинг МОЗ: частина українських пляжів небезпечна для купання
18 червня, 11:38
47-річному киянину оголошено про підозру у службовій недбалості
Посадовець держцентру радіочастот отримав підозру у завданні державі мільйонних збитків
13 червня, 14:59
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
Продовольчі ярмарки у Києві 24-29 червня: де можна придбати фермерські продукти
Сьогодні, 11:41

Новини

На одній зі станцій столичного метро починається капітальний ремонт ескалаторів
На одній зі станцій столичного метро починається капітальний ремонт ескалаторів
Лише в одному районі столиці вода на пляжах відповідає нормам
Лише в одному районі столиці вода на пляжах відповідає нормам
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Продовольчі ярмарки у Києві 24-29 червня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 24-29 червня: де можна придбати фермерські продукти
Прокуратура вимагає зберегти історичну пам’ятку «Магазин Миколи Демидова» на Подолі
Прокуратура вимагає зберегти історичну пам’ятку «Магазин Миколи Демидова» на Подолі
Під час російського масованого обстрілу у Києві загинула молода пара з Житомирщини
Під час російського масованого обстрілу у Києві загинула молода пара з Житомирщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
25K
Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона
21K
Подяка російським митникам від генерала Малюка
13K
Скандал із Назарієм Гусаковим. Мер Львова звернувся до посольств

Новини

Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua