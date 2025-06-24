Лише в одному районі столиці вода на пляжах відповідає нормам

Купання на більшості київських пляжів небезпечне для здоров’я через перевищення норм забруднення

Якість води на пляжах Києва: де безпечно купатися

За результатами останніх досліджень лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб, лише у Деснянському районі вода на міських пляжах відповідає санітарним нормам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Зокрема, безпечними для відпочинку визнані пляжі «Троєщина» на річці Десенка та «Чорторий» у парку «Муромець». Тут рівень мікробіологічних показників, зокрема кишкової палички, не перевищує допустимих значень, що гарантує відсутність ризику інфекційних захворювань при купанні.

Водночас у інших районах столиці якість води залишається незадовільною. Це означає, що купання на більшості київських пляжів наразі небезпечне для здоров’я через перевищення норм забруднення.

На Київщині виявлено відхилення якості води від стандарту за мікробіологічними показниками в межах міського пляжу «Центральний» у Білій Церкві (70 000) та за хімічними показниками у межах дитячого пляжу «Чайка» у селищі Чайка Обухівського району. Водночас пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

Фахівці лабораторії радять мешканцям і гостям міста утриматися від водних процедур у місцях, де вода не відповідає санітарним вимогам, аби уникнути захворювань шкіри, органів травлення та інших інфекцій.

Контроль за якістю води на пляжах у Києві здійснюється систематично, особливо в літній період, коли кількість відпочивальників значно зростає.

Центр громадського здоров’я України нагадує, що зливи та інші природні явища впливають на якість води для купання, тому якщо плануєте відпочинок на воді, варто стежтити за повідомленнями від територіальних ЗМІ та органів місцевого самоврядування про безпечність води.

Нагадаємо, власники готелів у Болгарії прогнозують помірне зростання цін у літній період – на 10-15% порівняно з минулим роком – на тлі зростання інфляції.

До слова, смаження шашликів на природі може закінчитись для українців штрафом у розмірі 4590 грн. Відповідно до законодавства, порушення правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою штраф від 340 до 1 360 грн. А згідно зі ст. 77 цього ж кодексу, за залишення на землі непогашених сірників, недопалків, промаслених ганчірок чи випалювання сухої трави передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1 530 до 4 590 гривень.