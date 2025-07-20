На Тернопільщині зіткнулись легковик та вантажівка: троє загиблих (фото)

Неповнолітнього 2010 року народження госпталізовано у критичному стані

Сьогодні, 20 липня, поблизу села Дибще на Тернопільщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Унаслідок аварії загинули троє людей. Ще одну людину – неповнолітнього 2010 року народження – у критичному стані госпіталізували», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС, використовуючи спецобладнання, деблокували постраждалого та передали його медикам. Також вивільнили тіла загиблих і вжили заходів, щоб не допустити займання.

Рух транспорту по автодорозі не зупинено. На місці події тривають слідчі дії, обставини аварії встановлюються.

«Шановні водії! Будьте відповідальними за кермом. Дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції, правил маневрування. Не сідайте за кермо втомленими чи роздратованими. Уважність на дорозі – ваш головний захист. Пам’ятайте: іноді одна мить може вирішити все», – закликали в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Антонівка на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди також загинули троє людей. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем Audi.