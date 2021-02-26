Київське метро закупить за кредитні 50 млн євро пів сотні нових вагонів

Нові потяги курсуватимуть на лінії метро на Виноградар, що наразі будується

Європейський банк реконструкції та розвитку та Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю 50 нових вагонів метро. Також Київська міська рада та ЄБРР підписали необхідний для цього договір гарантій. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко за результатами підписання відповідних угод.

«Ми раді, що співпраця з таким надійним партнером Києва, як Європейський банк реконструкції і розвитку, продовжується. І сьогодні ми виходимо на новий етап такого співробітництва. Мова йде про оновлення рухомого складу «Київського метрополітену». За рахунок кредиту ЄБРР у розмірі 50 млн євро ми зможемо закупити 50 нових вагонів. Це, фактично, 10 поїздів столичної підземки, – зазначив Кличко. – Сьогодні ми підписуємо кредитний договір між ЄБРР та Київським метрополітеном та договір гарантії між Київською міською радою та ЄБРР. І сподіваюся, що до кінця цього року ми укладемо контракт на придбання нових вагонів для столичного метро. За умовами кредитування місто отримає від ЄБРР розстрочку платежу на 12 років».

Київська міська рада та ЄБРР підписали договір гарантій для закупівлі нових вагонів метро

Він зауважив, що сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів. Близько 100 з них - у критичному стані і потребують оновлення в найближчих 3-4 роки. З допомогою цього кредиту буде оновлено половину застарілого рухомого складу.

«Де їздитимуть нові вагони? Ви знаєте, що зараз місто будує дві нових станції метро на Виноградар – «Мостицьку» і «Проспект Правди». І до кінця року ми плануємо відкрити їх. На сьогодні вже розроблено понад 700 метрів з 1,3 км тунелю під землею в напрямку метро «Сирецька». Будується тунель і між майбутніми станціями «Мостицька» та «Проспект Правди». Тому ці вагони будуть обслуговувати саме Сирецько-Печерську лінію столичного метрополітену», – повідомив Кличко.

«Ми раді можливості підтримати Київ у питанні розширення послуг метро до густонаселених та віддалених районів міста. Наша позика сприятиме тому, аби більше жителів української столиці в майбутньому змогли залишати свої автівки вдома та пересуватися містом із комфортом», – сказав керуючий Директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Нагадаємо, починаючи з 2019 року за підтримки ЄБРР столиця розпочала реалізацію низки важливих проектів в рамках програми «Зелені міста». Проекти стосуються розвитку транспортної інфраструктури та модернізації системи централізованого теплопостачання міста. Загальна сума проектів складає 320 млн євро, зокрема, 180 млн євро – на модернізацію міського транспорту та 140 млн – на модернізацію системи централізованого теплопостачання столиці.