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    Новини

    У ніч проти 26 вересня тролейбуси № 30 працюватимуть за скороченим режимом

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    У ніч проти 26 вересня тролейбуси № 30 працюватимуть за скороченим режимом

    Це пов'язано з ремонтом контактної мережі на проспекті Степана Бандери

    У ніч проти 26 вересня передбачено скорочений режим роботи тролейбусів №30.

    Як повідомили у КП «Київпастранс», триває ремонт контактної мережі на проспекті Степана Бандери.

    Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

    • від вул.Кадетський Гай – о 22:00, 22:20;
    • від ст.м. «Почайна» у напрямку вул. Милославської – о 22:49, 23:09;
    • від вул.Милославської – о 23:20, 23:40.

    Нагадаємо, «Київпастранс» з 1 листопада цього року скоротить посаду кондуктора у всьому наземному пасажирському транспорті. Звільнення столичних кондукторів пов'язано з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду - єдиний електронний квиток.

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