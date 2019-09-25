У ніч проти 26 вересня тролейбуси № 30 працюватимуть за скороченим режимом



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Це пов'язано з ремонтом контактної мережі на проспекті Степана Бандери

У ніч проти 26 вересня передбачено скорочений режим роботи тролейбусів №30.

Як повідомили у КП «Київпастранс», триває ремонт контактної мережі на проспекті Степана Бандери.

Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

від вул.Кадетський Гай – о 22:00, 22:20;

від ст.м. «Почайна» у напрямку вул. Милославської – о 22:49, 23:09;

від вул.Милославської – о 23:20, 23:40.

Нагадаємо, «Київпастранс» з 1 листопада цього року скоротить посаду кондуктора у всьому наземному пасажирському транспорті. Звільнення столичних кондукторів пов'язано з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду - єдиний електронний квиток.