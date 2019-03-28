Столична влада підрахувала, скільки дерев висаджено за чотири роки



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На вулиці Липській висадили алею сакур

У Кличка зявили, що за чотири роки кількість ремонтів у парках зросла у 2,5 рази

За чотири роки у столиці висадили майже 50 тисяч дерев, а статус нових зелених зон надали 308 ділянкам. Про це під час прес-сніданку заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

«Кількість ремонтів у парках зросла у 2,5 рази. За останні чотири роки у Києві висадили майже 50 тисяч нових дерев. Минулого року у Києві зробили реконструкцію 10 парків: перетворили зелені зони на зони комфортного та зручного відпочинку. Ви можете у цьому пересвідчитись, завітавши до парку «Наталка» на Оболоні, «Перемога» – на Дарниці, парку «Сирецький», «Відрадного» – на Солом’янці або на проспект Шухевича, де замість пустиря та занедбаного озера зараз прекрасна зона відпочинку, – сказав Пантелеєв. - Цю роботу ми продовжуємо цього року. Так, плануємо, що у травні – на початку червня зможемо завершити роботи у Куренівському парку, відкрити третю чергу парку «Наталка» і парк «Перемога».

Він також нагадав, що місто зараз також вирішує складне питання збереження каштанів.

«Для вирішення цієї проблеми хворобливості та ураження каштанів на Хрещатику працюватиме робоча група. Враховуючи зміну клімату, засоленість ґрунту та розгалужену мережу підземних комунікацій, каштани вразливі до хвороб та шкідників, через що часто гинуть, і ми маємо відпрацювати всі можливі варіанти їх порятунку», – повідомив заступник голови КМДА.

Як відомо, на київських вулицях, зокрема на Хрещатику, перестали приживатися традиційні каштани. «Каштани, висаджені вздовж столичних доріг, на жаль, вже не витримують сучасних умов міста – забруднення повітря, потепління клімату, розмноження таких шкідників, як мінуюча міль – метелик, з якими у Києві заборонено боротися хімічними засобами. Зрештою, сіль, яку взимку використовують як протиожеледний засіб, руйнує кореневу систему улюблених киянами дерев», - розповів заступник генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Дмитро Заруба.

Він повідомив, що на столичних алеях каштани замінять більш стійкі рослини – платани, катальпи, акації, клени та сакури. В той же час, у парках та скверах каштани не тільки залишаться, а й будуть висаджуватися нові.

26 березня у приміщення Комітету із запобігання та протидії корупції Верховної Ради пройшов круглий стіл на тему «Як порятувати каштани на Хрещатику». На нього були запрошені науковці, практикуючі біологи, експерти у галузі транспорту тощо, а також представники різних дотичних департаментів Київської міської держадміністрації.

Як повідомляв «Главком», будівельники знищили мальовничу частину вулиці Кудрявської у Києві.

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