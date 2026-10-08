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У п'яти містах поблизу Києва погіршилася якість повітря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У п'яти містах поблизу Києва погіршилася якість повітря
Рівень забруднення має тенденцію до зниження
фото: Національна поліція України

Рівень гамма-випромінювання по всій області також відповідає природному фону

В Іванкові, Боярці, Вишневому, Обухові та Броварах сьогодні, 8 жовтня, зафіксовано тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА), інформує «Главком».

За даними спостережень моніторингових постів, ситуація в регіоні вже поступово покращується, а рівень забруднення має тенденцію до зниження.

В інших населених пунктах Київської області перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не виявлено. Рівень гамма-випромінювання по всій області також відповідає природному фону.

Екологи та медики застерігають, що за тривалого впливу дрібнодисперсний пил може викликати дискомфорт при диханні, особливо у дітей, людей поважного віку та осіб, чутливих до подразнень дихальних шляхів.

Що радять фахівці до стабілізації ситуації:

  • Тримати вікна зачиненими;
  • Утриматися від тривалого перебування на відкритому повітрі;
  • Пити достатню кількість води;
  • Увімкнути очищувач повітря на максимальний режим (за наявності). 

Нагадаємо, 7 жовтня тимчасове погіршення стану повітря зафіксували в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах.  У КОВА інформують, що за тривалого впливу такий пил може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень. Фахівці радять до покращення ситуації тримати вікна зачиненими, не проводити багато часу надворі та пити воду. Якщо вдома є очищувач повітря, то потрібно увімкнути його на максимальний режим.

Теги: Київщина повітря

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