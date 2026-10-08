У п'яти містах поблизу Києва погіршилася якість повітря

Рівень гамма-випромінювання по всій області також відповідає природному фону

В Іванкові, Боярці, Вишневому, Обухові та Броварах сьогодні, 8 жовтня, зафіксовано тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА), інформує «Главком».

За даними спостережень моніторингових постів, ситуація в регіоні вже поступово покращується, а рівень забруднення має тенденцію до зниження.

В інших населених пунктах Київської області перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не виявлено. Рівень гамма-випромінювання по всій області також відповідає природному фону.

Екологи та медики застерігають, що за тривалого впливу дрібнодисперсний пил може викликати дискомфорт при диханні, особливо у дітей, людей поважного віку та осіб, чутливих до подразнень дихальних шляхів.

Що радять фахівці до стабілізації ситуації:

Тримати вікна зачиненими;

Утриматися від тривалого перебування на відкритому повітрі;

Пити достатню кількість води;

Увімкнути очищувач повітря на максимальний режим (за наявності).

Нагадаємо, 7 жовтня тимчасове погіршення стану повітря зафіксували в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах. У КОВА інформують, що за тривалого впливу такий пил може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень. Фахівці радять до покращення ситуації тримати вікна зачиненими, не проводити багато часу надворі та пити воду. Якщо вдома є очищувач повітря, то потрібно увімкнути його на максимальний режим.