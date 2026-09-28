Ворожа атака на Київщину: у Броварському районі горить склади (відео)

Пожежа на місці влучання у Броварському районі

На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС, триває ліквідація загоряння

Унаслідок чергової ворожої атаки у Броварському районі Київської області фіксують пошкодження цивільної та промислової інфраструктури. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

За даними ОВА, в одному з населених пунктів району через обстріл виникла пожежа на території складського об’єкта. На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС, триває ліквідація загоряння.

В іншому населеному пункті Броварщини на території підприємства зазнало руйнувань приміщення, призначене для проживання працівників. Виниклу там пожежу вогнеборці вже повністю ліквідували.

❗️Під Києвом горять склади у Броварському районі – масштабна пожежа охопила територію pic.twitter.com/zWR5aKupcn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. За останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти. За даними Ткаченка, внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще вісім людей постраждали.

Також зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА.