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Ворог атакував Фастівський та Броварський райони: наслідки обстрілу Київщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ворог атакував Фастівський та Броварський райони: наслідки обстрілу Київщини
На місцях влучань працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки та фіксації злочинів окупантів
фото: ДСНС Київщини/Facebook

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих

Упродовж останньої доби російські війська знову атакували Київську область. Під ворожим ударом опинилися Фастівський та Броварський райони. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА), інформує «Главком»

Внаслідок обстрілів у районах зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури:

  • У Фастівському районі пошкоджено три приватні будинки, дві господарчі будівлі, теплицю та легковий автомобіль.
  • У Броварському районі ушкоджень зазнали автомобіль, гараж і паркан.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих. На місцях подій працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки та фіксації злочинів окупантів.

Нагадаємо, Росія розширила перелік пріоритетних цілей для бомбардувань в Україні, розпочавши системні атаки безпілотниками по мостах у столиці. Протягом трьох днів по двох стратегічних переправах Кива було завдано шість ударів, зокрема під обстріл потрапив Південний міст під час руху потяга метро. Хоча бетонні конструкції вистояли, пошкодження та загроза нових прильотів змусили міську владу обмежити або повністю зупинити рух транспорту на п'яти з шести автомобільних мостів, що спровокувало логістичний колапс між лівим та правим берегами Дніпра.

Теги: Київщина обстріл

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