На Київщині погіршилося повітря після нічної атаки: перелік міст та поради жителям

Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону

Сьогодні зранку, 7 жовтня, у Київській області тимчасово погіршилася якість повітря. За даними моніторингу, забруднювачем став дрібнодисперсний пил. Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації (КОВА), інформує «Главком».

Зазначається, що тимчасове погіршення стану повітря зафіксували в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах.

У КОВА інформують, що за тривалого впливу такий пил може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень. Фахівці радять до покращення ситуації тримати вікна зачиненими, не проводити багато часу надворі та пити воду. Якщо вдома є очищувач повітря, то потрібно увімкнути його на максимальний режим.

В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось. Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

Сьогодні вночі росіяни атакували дронами та балістичними ракетами Київську область. В Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення. Виникли пожежі – наразі їх локалізували. Також пошкоджено вантажний автомобіль та причіп.

Внаслідок обстрілу також згорів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшанік» – згорів пташиний стаціонар, курятник, перепелятник. Там були птахи та кіт, усе обладнання і корми. Садиба розташована у Вишгородському районі.

Також внаслідок російського масованого обстрілу вночі 7 жовтня постраждала Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві.