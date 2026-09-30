Викинула новонароджену доньку з шостого поверха: у Борисполі матері оголошено підозру

Поки чоловік поїхав реєструвати народження доньки, жінка вийшла на балкон і викинула немовля

У Борисполі на Київщині 29-річній жінці повідомлено про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої доньки відразу після пологів. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, інформує «Главком».

За даними слідства, 3 вересня 2026 року жінка народила в лікарні живу життєздатну дитину. 8 вересня її разом із немовлям виписали з медзакладу, після чого родина повернулася додому.

Того ж дня чоловік поїхав до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб зареєструвати народження доньки. Жінка залишилася з немовлям у квартирі сама. За версією правоохоронців, близько 15:55 вона вийшла на балкон квартири на шостому поверсі та викинула новонароджену дитину вниз.

Внаслідок падіння дівчинка отримала тяжкі травми голови, грудної клітки та живота з ушкодженнями внутрішніх органів. Дитину терміново доправили до реанімаційного відділення, однак урятувати її життя не вдалося — того ж дня дівчинка померла.

Наразі підозрювана відмовляється давати показання, скориставшись правом, передбаченим ст. 63 Конституції України.

Жінці інкримінують ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів). Досудове розслідування здійснюють слідчі Бориспільського районного управління поліції.

Нагадаємо, у Хмельницькому на вулиці Шевченка хлопчик віком один рік і дев'ять місяців випав із відчиненого вікна шостого поверху житлового будинку та був госпіталізований. Нещасний випадок стався 29 квітня вранці.