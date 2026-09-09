Ворожа атака на Васильків: у місті пошкоджено меблеве виробництво (відео)

Дим над місцем влучання у Василькові

За даними КОВА, на Київщині пошкоджено три цивільні обє'кти

Унаслідок чергової повітряної атаки російських військ на Київщину руйнувань зазнав промисловий об'єкт у Василькові. За попередніми даними, постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією Київської обласної військової адміністрації (КОВА), в Обухівському районі внаслідок атаки було пошкоджено виробничо-складське приміщення.

Як повідомили «Главкому» очевидці, ворожий приліт прийшовся по території меблевого виробництва.

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За даними КОВА, на Київщині пошкоджено три цивільні об’єкти. pic.twitter.com/je3r04Z8FM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 9, 2026 «Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х»

На місці працюють профільні служби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня та зранку російські війська завдали масованого удару по території Київської області. Під ворожим вогнем опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони.

Зокрема, у Білій Церкві внаслідок влучання ворожого БпЛА спалахнула масштабна пожежа на підприємстві харчової промисловості. «Главком» писав, що, за попередньою інформацією, йдеться про підприємство, яке спеціалізується на виробництві харчової продукції швидкого приготування, зокрема продукції бренду Reeva.