У Бучі внаслідок ДТП загинув 35-річний мотоцикліст

Від отриманих травм водій мотоцикла помер на місці події

У Бучі водійка Volkswagen під час повороту ліворуч не надала переваги мотоциклу Yamaha та зіткнулася з ним. 35-річний мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Днями, до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Буча по вулиці Шевченка сталася дорожньо-транспортна подія.

«Попередньо правоохоронці встановили, що 42-річна водійка автомобіля Volkswagen, здійснюючи поворот ліворуч, не надала переваги у русі та зіткнулася з мотоциклом Yamaha, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП 35-річний водій двоколісного від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Пошкоджений автомобіль Volkswagen, у якому під час зіткнення спрацювали подушки безпеки фото: Національна поліція України

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоциклістки. Внаслідок отриманих травм 24-річна дівчина загинула на місці. Аварія сталася на Кільцевій дорозі близько 23:00. Кермувальниця мотоцикла Honda рухалася першою смугою в напрямку вулиці Територіальної Оборони. Під час руху дівчина не впоралася з керуванням та впала на металевий відбійник.