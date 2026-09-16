На Київщині працює ППО

Влад просить всіх залишатися в укриттях

Над Київською областю зафіксовано ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

«Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО.У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння», – йдеться у повідомленні.

Актуальна карта повітряних тривог

До слова, у Києві вранці 16 вересня пролунали вибухи через ворожу атаку російських безпілотників. У Святошинському районі після атаки російського безпілотника загорілася складська будівля. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки.