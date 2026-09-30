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Удар по Київщині: у Вишгороді загинула дитина, є поранені та руйнування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар по Київщині: у Вишгороді загинула дитина, є поранені та руйнування
Київщина потрапила під атаку БпЛА та ракет
фото з відкритих джерел

У Вишгороді внаслідок влучання зруйновано приватний будинок

Вночі 30 вересня Київська область зазнала чергової ракетно-дронової атаки, яка спричинила руйнування житлового сектору та інфраструктури в кількох районах. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає «Главком».

У Вишгороді внаслідок влучання зруйновано приватний будинок. Під час рятувальних робіт з-під завалів надзвичайники врятували трьох людей: чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги, а дитина зазнала гострої реакції на стрес. На жаль, під уламками будинку рятувальники виявили тіло ще однієї дитини.

У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житлі та гаражах, а також вибито скління будівель. Руйнувань зазнав і Бучанський район, де пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, два складські приміщення та спалахнула пожежа. Крім того, наслідки ворожої атаки зафіксовано на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах, де наразі продовжують працювати екстрені служби.

Також цієї ночі під атаку ворога потрапив Київ. У мережі писали про сильну серію вибухів після яких у Києві виникли проблеми зі світлом. Попередньо, під ударом знаходилася енергетика.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. У ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

Теги: пожежа Тимур Ткаченко Київщина

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