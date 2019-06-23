У поліції розповіли, навіщо евакуювали учасників Маршу рівності



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Марш рівності, 23 червня 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Князєв стверджує, що ніякої небезпеки не було

На Марші рівності у Києві команда про евакуацію лунала для співробітників поліції і не була пов’язана із небезпекою для учасників акції. Про це під час підсумкового брифінгу щодо забезпечення правопорядку під час Маршу рівності у Києві заявив Голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Це технічна команда для поліції, і офіцер, що відповідав за частину комунікації з учасниками маршу, дав таку технічну команду саме поліцейським. Я б не хотів, щоб вона була темою для обговорення, це — технічне питання. Це слово — технічний термін», — сказав Князєв.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий додав, що правоохоронці забезпечили супровід всіх учасників маршу по завершенні заходу.

Під час маршу від самого його початку сталися сутички. Провокатори почали нападати на колону. Противники акції здійснили спробу нападу на німецьку політикиню Ребекку Гармс.

Згодом з’явилась інформація про те, що поліцейські затримали дев’ять осіб, які готували провокації на Марші рівності.

Згодом марш терміново перервали через загрозу теракту та евакуювали усіх учасників.

Джерело: УНН