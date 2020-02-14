У посилці до Китаю київські митники виявили радянські ордени (фото)



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Нагороди були прикріплені до підкладки, на якій містився пам’ятний надпис: «Тольчику в день рождения. 12.09.81 г.» Фото: Київська митниця Держмитслужби

Нагороди визнано культурною цінністю і вилучено

Працівниками Київської митниці Держмитслужби в одному з міжнародних поштових відправлень були виявлені 18 радянських орденів «Отечественная война».

Мешканка Кам’янського відправляла посилку до Китаю і в декларації зазначила, що переміщує лише сувеніри. Про це повідомляє Київська митниця.

У посилці на підкладці, до якої були прикріплені нагороди, містився пам’ятний надпис: «Тольчику в день рождения. 12.09.81 г.».

На кожному з орденів викарбувано індивідуальний номер. Всі вони різного стану збереженості. Нагороди вже визнано культурною цінністю.

Предмети з таким статусом заборонені до вивезення за межі України і, відповідно, – до пересилання поштою за кордон.

Ордени затримано.

Вживаються заходи щодо з’ясування обставин та складання протоколу.

Орденом «Отечественная война» від 1942 року нагороджувалися радянські військові та партизани під час Другої світової війни. Нагороджені ним також цілі міста, військові частини, військові училища, оборонні заводи.