У посилці до Китаю київські митники виявили радянські ордени (фото)
Нагороди визнано культурною цінністю і вилучено
Працівниками Київської митниці Держмитслужби в одному з міжнародних поштових відправлень були виявлені 18 радянських орденів «Отечественная война».
Мешканка Кам’янського відправляла посилку до Китаю і в декларації зазначила, що переміщує лише сувеніри. Про це повідомляє Київська митниця.
У посилці на підкладці, до якої були прикріплені нагороди, містився пам’ятний надпис: «Тольчику в день рождения. 12.09.81 г.».
На кожному з орденів викарбувано індивідуальний номер. Всі вони різного стану збереженості. Нагороди вже визнано культурною цінністю.
Предмети з таким статусом заборонені до вивезення за межі України і, відповідно, – до пересилання поштою за кордон.
Ордени затримано.
Вживаються заходи щодо з’ясування обставин та складання протоколу.