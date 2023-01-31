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У приміщеннях «Київводоканалу» проходять обшуки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У приміщеннях «Київводоканалу» проходять обшуки
фото ілюстративне

Слідчими здійснюється досудове розслідування стосовно нежитлових будівель, що знаходяться у володінні та користуванні «Київводоканалу»

Сьогодні слідчою групою Головного управління Нацполіції проводяться обшуки у приміщеннях ПрАТ АК «Київводоканал». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що слідчими здійснюється досудове розслідування стосовно нежитлових будівель, що знаходяться у володінні та користуванні «Київводоканалу», та щодо яких «Київводоканалом» подано заяву про вчинення кримінального правопорушення (рейдерське захоплення). А також щодо яких департамент комунальної власності КМДА спільно з «Київводоканалом» звернулись до суду, для того щоб скасувати рішення про реєстрацію майна під іншими номерами, вчинене рейдерським способом, шляхом занесення до єдиного державного реєстру на підставі внесення до статутного капіталу певного ТОВ.

«Київводоканал» співпрацює зі слідством, надає правоохоронним органам запитувану документацію з метою неупередженого та об’єктивного розслідування», – додали в КМДА.

Раніше Кличко показав, як працюють під час війни фахівці «Київводоканалу».

До слова, нещодавно СБУ приходила з обшуками до очільника Сумської облради.

Теги: Київ СБУ обшук

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