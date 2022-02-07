Правоохоронці відновили обшуки на підприємствах КМДА. Перевіряють «Київводоканал»

Яких саме збитків бюджет столиці нібито зазнав внаслідок оборудки Київводоканалу, слідчі не кажуть

Хто саме фігурує у справі, правоохоронці не кажуть

У Києві правоохоронці після тривалої перерви проводять обшуки на підприємствах КМДА. Наразі проходить обшук у ПрАТ «Київводоканал» у справі про заволодіння коштами особливо великих розмірів. Про це повідомляє пересслужба прокуратура Києва

Як зазначається у повідомленні, йдеться про розслідування заволодіння посадовцями коштами в особливо великих розмірах. Працівники Київводоканалу нібито закупили обладнання у фіктивних підприємств та за завищеними цінами.

Яких саме збитків бюджет столиці нібито зазнав внаслідок оборудки, слідчі не кажуть.

«У понеділок, 7 лютого 2022 року, Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками ДСР України на виконання ухвал слідчого судді проводяться огляди складських приміщень ПрАТ «Київводоканал» в межах кримінального провадження щодо заволодіння коштами вказаного підприємства у особливо великих розмірах», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, чиновники Київводоканалу з 2018 до 2020 року укладали договори з приватними підприємствами про закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Підрядники у своїй податковій звітності при цьому відобразили фінансові операції з багатьма фейковими компаніями.

Поліцейські стверджують, що компанії-постачальники обладнання насправді були фейковими, тож посадовці буцімто заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Аби впевнитися в тому, що оборудка сталася насправді, слідчі вирішили прийти з обшуками до офісу Київводоканалу та шукати куплене обладнання на складах компанії.

Хто саме фігурує у справі, правоохоронці не кажуть. Однак інкримінувати підозрюваним збираються заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Якщо поліцейські встановлять винних у схемі та доведуть їх злочин у суді, посадовців можуть посадити на термін від 7 до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, з 17 серпня 2021 року відбуваються обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київкомунсервіс».

Повідомлялося, що обшуки в приміщеннях комунального підприємства «Київкомунсервіс» та підрядних організаціях проводилися в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади Києва під час надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто.