Кличко показав, як працюють під час війни фахівці «Київводоканалу» (відео)

Від початку повномасштабного вторгнення фахівці водоканалу ліквідували понад шість тисяч аварійних пошкоджень мереж

У середньому за добу київські комунальники ліквідовують близько 30 аварій на водопровідних мережах

Мер Києва Віталій Кличко показав, як працюють фахівці «Київводоканалу» під час війни. Відео міський голова опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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«Продовжую розповідати про #ЛюдиТвогоКиєва. Про тих киян, які роблять все, аби наше місто ставало комфортною, безпечною і гарною європейською столицею. Сьогодні – історія про 50-річного керівника цеху аварійно-відновлювальних робіт «Київводоканалу» Рамазана Мустафаєва», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що чоловік – родом з Азербайджану. Вже 33 роки живе в Україні. Має дружину українку, трьох дітей та двох онуків. У далекому 1989 році він приїхав на навчання до Києва, тут і залишився. І вже понад 30 років працює в «Київводоканалі». Розпочинав професійний шлях із Бортницької станції аерації. Спершу працював інженером, а останніх 17 років – очолює цех аварійно-відновлювальних робіт «Київводоканалу».

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«Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рамазан не покинув своїх підлеглих (в його підпорядкуванні 53 фахівця), а його цех продовжує усувати найскладніші аварії на водопостачальній системі Києва. За будь-якої погоди, в мирний час чи під ракетними обстрілами. Рамазан пояснює, є повітряна тривога чи немає, а киянам потрібна вода. Тож зволікати ніколи», – продовжує Кличко.

Відомо, що цей цех займався відновленням магістрального водопроводу на перетині вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка після того, як туди влучила російська ракета 10 жовтня. Довелося працювати під обстрілами і на вулиці Кирилівській.

У середньому за добу київські комунальники ліквідовують близько 30 аварій на водопровідних мережах. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії фахівці ліквідували понад шість тисяч аварійних пошкоджень мереж.

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«Довелося «Київводоканалу» напружено попрацювати і після масованих обстрілів об’єктів критичної інфраструктури 31 жовтня та 23 листопада. Зокрема, після останньої атаки, коли водопостачання було призупинене в усьому Києві. Тож наші герої-комунальники зробили все можливе, аби протягом доби усунути пошкодження, відновити енергопостачання водопровідних станцій та подати воду в домівки киян», – додав мер.

Раніше мер Києва показав, як під час війни працюють вихователі дитсадків.