У прокуратури дійшли руки до Шулявського мосту: шляхопровід досліджують експерти

У грудні 2020 року на Шулявському мосту впали опори освітлення

Правоохоронці досліджують законність використання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію Шулявського шляхопроводу

Солом'янська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення правил під час проєктування чи будівництва, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, а саме стовпів електропостачання, на Шулявському мосту в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

18 жовтня в межах слідства на вказаному об’єкті за участю експертів та спеціальних служб проводиться огляд з метою перевірки якості виконаних робіт та фіксації порушень під час проєктування чи будівництва, що призвели до руйнації в грудні 2020 року конструктивних опор освітлення/контактної мережі та падіння ліхтарних стовпів.

Згідно з попереднім будівельно-технічним експертним дослідженням, будівництво здійснено з невідповідністю проєктно-технічній документації та порушенням нормативно-правових актів.

За результатами слідчих та процесуальних дій у найкоротший строк буде надана правова оцінка діям відповідальних осіб.

Крім того, в межах розслідування досліджується законність використання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію Шулявського шляхопроводу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 15 грудня 2020 року сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

У результаті падіння стовпів пошкоджено дев'ять автомобілів. Серед людей постраждалих немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.