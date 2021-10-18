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    У прокуратури дійшли руки до Шулявського мосту: шляхопровід досліджують експерти

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    У грудні 2020 року на Шулявському мосту впали опори освітлення - У прокуратури дійшли руки до Шулявського мосту: шляхопровід досліджують експерти
    У грудні 2020 року на Шулявському мосту впали опори освітлення
    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронці досліджують законність використання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію Шулявського шляхопроводу

    Солом'янська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення правил під час проєктування чи будівництва, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, а саме стовпів електропостачання, на Шулявському мосту в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    18 жовтня в межах слідства на вказаному об’єкті за участю експертів та спеціальних служб проводиться огляд з метою перевірки якості виконаних робіт та фіксації порушень під час проєктування чи будівництва, що призвели до руйнації в грудні 2020 року конструктивних опор освітлення/контактної мережі та падіння ліхтарних стовпів.

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    У прокуратури дійшли руки до Шулявського мосту: шляхопровід досліджують експерти
    У прокуратури дійшли руки до Шулявського мосту: шляхопровід досліджують експерти
    У прокуратури дійшли руки до Шулявського мосту: шляхопровід досліджують експерти
    Фото: Київська міська прокуратура

    Згідно з попереднім будівельно-технічним експертним дослідженням, будівництво здійснено з невідповідністю проєктно-технічній документації та порушенням нормативно-правових актів.

    За результатами слідчих та процесуальних дій у найкоротший строк буде надана правова оцінка діям відповідальних осіб.

    Крім того, в межах розслідування досліджується законність використання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію Шулявського шляхопроводу.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    Нагадаємо, 15 грудня 2020 року сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

    У результаті падіння стовпів пошкоджено дев'ять автомобілів. Серед людей постраждалих немає.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

    Теги: прокуратура Київ реконструкція Шулявський міст
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    У прокуратури дійшли руки до Шулявського мосту: шляхопровід досліджують експерти