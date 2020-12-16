Падіння опор на Шулявському мосту: стало відомо, хто відшкодує всі збитки

Вночі підрядник демонтував всі опори і встановить нові стовпи

Опори освітлення на Шулявському шляхопроводі генпідрядник мінятиме власним коштом. Також він повинен вішкодувати збитки власникам пошкоджених авто. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. І я також обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік тому, впали три опори освітлення. На новий міст підрядник дав гарантію 50 років!» – наголосив мер.

«Повідомлю, що фахівці обстежили всі опори освітлення. Ті, що викликали сумніви щодо надійності укріплення, – демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням несучої конструкції. Підкреслю: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об’єкту, здійснить всі роботи власним коштом!» – підкреслив Кличко.

Також «Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд», як замовник будівництва, звернеться в суд щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.

Мер столиці нагадав, що вчора він і «Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд м. Києва» звернулись до правоохоронців встановити причини падіння трьох опор, щоб винні в цьому понесли відповідальність.

«Підкреслю: за якість робіт на об’єкті відповідає генпідрядник. Висновки щодо якості робіт та безпечності експлуатації об’єкту надає компанія з технічного нагляду – як незалежна організація. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу за статтею «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд». І ми розраховуємо, що розслідування буде оперативним і прозорим, щоб усі винні понесли відповідальність. Я в цьому, як мер столиці, який відкривав міст, зацікавлений найбільше! Бо розумію, що це – моя репутація!», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 15 грудня близько 14:40 сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

В результаті падіння стовпів пошкоджено дев'ять автомобілів. Серед людей постраждалих немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність.

Названо попередню причину падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі.

Оприлюднені відео моменту падіння стовпів на шляхопроводі.