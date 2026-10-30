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Аварійні відключення світла 30 жовтня введено на правому березі Києва та на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Аварійні відключення світла 30 жовтня введено на правому березі Києва та на Київщині
Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію та повернути світло
колаж: glavcom.ua

У лівобережній частині столиці продовжують діяти графіки відключень світла

У правобережній частині столиці екстрено скасували дії погодинних графіків відключення електроенергії через аварію на обладнанні, яке раніше зазнало пошкоджень від ворожих обстрілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на енергетичну компанію ДТЕК.

Наразі фахівці вже працюють на об’єктах та роблять усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію й повернути світло в оселі киян.

Водночас на лівому березі Києва енергопостачання продовжує здійснюватися за раніше затвердженими графіками. Енергетики закликають стежити за оновленнями, адже про всі зміни в роботі енергосистеми інформуватимуть додатково.

Також на Київщині сталася аварія на обладнанні, яке раніше було пошкоджене внаслідок обстрілів. У зв’язку з цим графіки відключень тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах. Енергетики працюють на місцях та роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації. На лівому березі Київщини графіки відключень залишаються чинними. У разі змін буде надана додаткова інформація від офіційних джерел.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами.  Росіяни воучили у складські будівлі у Дарницькому районі, виникла пожежа.  У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. У мережі пишуть, що внаслідок атаки пошкоджено ЖК «Комфорт Таун». Внаслідок ворожої атаки загинула людина.

 

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Теги: Київ відключення світла

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