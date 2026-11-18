У Києві внаслідок російської дронової атаки пошкоджена багатоповерхівка у Печерському районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком»

«У Печерському районі влучання уламків БпЛА в 28-поверховий житловий будинок на рівні 11 поверху. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив Кличко.

Наразі інформація про травмованих уточнюється, поінформували у КМВА.

Нагадаємо, ворог продовжує атакувати Київщину ударними дронами. У Вишгородському районі влучання російського безпілотника виникла пожежа двох приватних житлових будинків та легкового автомобіля, постраждали двоє людей. Також зазнали пошкоджень сусідні житлові будинки.

Як повідомлялося, в ніч на 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах.