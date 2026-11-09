Київ: уламки російського дрона впали на території школи

Уламки дрона впали на шкільний стадіон у Києві

Під час ранкової атаки РФ наслідки зафіксували щонайменше у трьох районах столиці

Російські окупаційні війська вранці 9 листопада атакували Київ безпілотниками. Унаслідок обстрілу уламки одного з дронів впали на території школи в Деснянському районі столиці. Також повідомляється про падіння уламків у Солом'янському та Святошинському районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та міського голову Віталія Кличка.

За інформацією столичної влади, у Деснянському районі уламки російського безпілотника впали на відкритій території поблизу навчального закладу. Місцеві повідомили, що частини дрона опинилися на шкільному стадіоні та у дворі.

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов уточнив, що під час атаки діти перебували в укритті. За його словами, внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

Водночас у будівлі школи вибило одне вікно. Інформації про інші пошкодження навчального закладу наразі немає.

Міський голова Києва Віталій Кличко також підтвердив падіння уламків російського безпілотника на території школи в Деснянському районі. Наслідки російської атаки зафіксували й у Солом'янському районі столиці. За попередньою інформацією КМВА, там уламки впали на території гаражного кооперативу.

Крім того, внаслідок обстрілу в районі загорілася парковка. Після отримання повідомлення відповідні служби вирушили на місце події для ліквідації наслідків атаки.

Ще одне падіння уламків зафіксували у Святошинському районі Києва. За даними міської військової адміністрації, частини повітряної цілі впали на відкритій території.

Інформація про можливі пошкодження та постраждалих у цьому районі уточнюється. Остаточні наслідки ранкового обстрілу встановлюють відповідні служби.

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