Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Вінниці пролунала серія вибухів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці пролунала серія вибухів
Місцеві повідомляють, що після вибухів почалася пожежа
фото: соцмережі (ілюстративне)

Внаслідок атаки пошкоджено промисловий об’єкт і приватний будинок

У Вінниці під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено промисловий об’єкт і приватний будинок.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільниці Вінницької ОВА Наталії Заболотної.

За даними журналістів, повітряну тривогу у Вінницькому районі оголосили о 04:15. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника в напрямку обласного центру.

Перші вибухи пролунали у місті близько 04:25. За кілька хвилин мешканці почули ще одну серію. Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони.

Військові закликали жителів залишатися в безпечних місцях і не публікувати фото та відео роботи українських захисників. Інформація про наслідки атаки потребує уточнення.

За словами очільниці ОВА, на місці події працюють рятувальники та всі відповідальні служби. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

Варто нагадати, що Вінницька область 17 жовтня зазнала однієї з наймасованіших російських атак від початку повномасштабного вторгнення. Унаслідок ударів постраждали шестеро людей, одна з яких перебуває в реанімації.

Читайте також:

Теги: війна Вінниця обстріл дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Момент для цього «політичного шоу» президент Трамп обрав невдалий
Трамп допустив фундаментальну помилку
11 жовтня, 22:44
Унаслідок атаки загинув підліток, щонайменше семеро мешканців дістали поранення
Російський дрон убив 14-річного ізраїльтянина у Києві: окупанти вдарили біля посольства
25 вересня, 16:20
Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026
Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026
28 вересня, 21:00
Атака окупантів на Краматорськ та візит президента на місце удару у Прилуках: головне за день 8 жовтня
Атака окупантів на Краматорськ та візит президента на місце удару у Прилуках: головне за день 8 жовтня
8 жовтня, 21:32
Зеленський подякував усім українським захисникам
Зеленський повідомив про ураження російського судна в Чорному морі (відео)
1 жовтня, 11:55
Україна розпочала операцію M&M's, мета якої – паралізувати роботу московських аеропортів
Україна готує авіаколапс у Москві? The Atlantic розкрив деталі операції
15 жовтня, 18:48
Внаслідок атаки РФ на Тернопільщину постраждали об'єкти енергетики
Удар по Тернопільщині. Пошкоджено три енергетичні об'єкти та будинки
20 жовтня, 08:13
Сторони можуть повернутися до переговорного процесу приблизно 10-20 листопада
Росія готова відновити мирні переговори з Україною: названо дати тристоронньої зустрічі
21 жовтня, 16:30
Мільярдер заявив, що частина американських коштів нібито повертається до США через корупційні схеми
Маск висунув нові звинувачення на адресу України
23 жовтня, 21:15

Події в Україні

Масована атака дронів на російські міста, зізнання Ілона Маска та переведення годинника: головне за ніч 25 жовтня
Масована атака дронів на російські міста, зізнання Ілона Маска та переведення годинника: головне за ніч 25 жовтня
У Вінниці пролунала серія вибухів
У Вінниці пролунала серія вибухів
Росія атакувала Харків реактивним дроном: є загиблий та четверо постраждалих
Росія атакувала Харків реактивним дроном: є загиблий та четверо постраждалих
Рятувальники показали наслідки російського удару по Харківщині
Рятувальники показали наслідки російського удару по Харківщині
Радник президента відповів на звинувачення Маска на адресу ЗСУ
Радник президента відповів на звинувачення Маска на адресу ЗСУ
117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026
117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
58K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
52K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Вчора, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Вчора, 07:00
В Україні до 17°, у деяких областях помірні дощі: погода на 24 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
23 жовтня, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
23 жовтня, 17:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua