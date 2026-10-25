У Вінниці пролунала серія вибухів

Місцеві повідомляють, що після вибухів почалася пожежа

Внаслідок атаки пошкоджено промисловий об’єкт і приватний будинок

У Вінниці під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено промисловий об’єкт і приватний будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільниці Вінницької ОВА Наталії Заболотної.

За даними журналістів, повітряну тривогу у Вінницькому районі оголосили о 04:15. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника в напрямку обласного центру.

Перші вибухи пролунали у місті близько 04:25. За кілька хвилин мешканці почули ще одну серію. Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони.

Військові закликали жителів залишатися в безпечних місцях і не публікувати фото та відео роботи українських захисників. Інформація про наслідки атаки потребує уточнення.

За словами очільниці ОВА, на місці події працюють рятувальники та всі відповідальні служби. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

Варто нагадати, що Вінницька область 17 жовтня зазнала однієї з наймасованіших російських атак від початку повномасштабного вторгнення. Унаслідок ударів постраждали шестеро людей, одна з яких перебуває в реанімації.