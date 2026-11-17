У Києві внаслідок російських ударів тимчасово перекрито рух Північним і Південним мостами. Через обмеження у столиці змінили маршрути автобусів і тролейбусів, які раніше курсували цими переправами. Частину громадського транспорту спрямували через інші мости, а на окремих маршрутах збільшили кількість машин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київпастранс».

За інформацією комунального підприємства, через перекриття двох мостів рух громадського транспорту організували за тимчасовими схемами. Зокрема, автобуси, які раніше використовували Північний і Південний мости, перенаправили через Подільський мостовий перехід та Дарницький міст.

Водночас для частини тролейбусних маршрутів змінили кінцеві зупинки, щоб забезпечити перевезення пасажирів в умовах транспортних обмежень.

Як курсують автобуси та тролейбуси

Через Подільський мостовий перехід спрямували кілька автобусних маршрутів. Зокрема, автобуси №21, №73 та №101 тепер курсують до станції метро «Контрактова площа» на вулиці Нижній Вал.

Автобус №31-ТР рухається через вулицю Глибочицьку до станції метро «Лук’янівська».

Зміни також торкнулися тролейбусного сполучення. Зокрема:

Тролейбуси №30 та №31 курсують від станції метро «Лук’янівська» та Кадетського гаю до станції метро «Почайна».

Тролейбус №44 працює за маршрутом «вулиця Північна – вулиця Архипенка».

Тролейбус №50 продовжує роботу зі збільшеною кількістю машин на маршруті.

Крім того, частину автобусів перенаправили через Дарницький міст. За повідомленням «Київпастрансу», цією переправою тепер курсують маршрути №22 та №91.

На автобусному маршруті №22-ТР також збільшено кількість рухомого складу.

Коли відновлять рух мостами

У «Київпастрансі» наголосили, що обмеження руху Північним і Південним мостами запроваджено тимчасово через наслідки ворожих ударів по столиці.

Водночас у повідомленні підприємства не зазначено, скільки саме триватиме перекриття та коли громадський транспорт повернеться до звичних маршрутів.

Також перевізник не уточнив, чи пошкоджено самі мостові споруди внаслідок російської атаки. Пасажирів закликали заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок містом.

Нагадаємо, столиця перебувала під російською ракетною атакою. Внаслідок обстрілу пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену. Через це на «зеленій» лінії тимчасово призупинено рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір». Наразі потяги курсують лише від станції «Сирець» до станції «Видубичі». Про відновлення руху на закритій ділянці в КМДА повідомлять додатково.