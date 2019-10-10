Зеленський пообіцяв поспілкуватися з Кличком перед його звільненням



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Володимир Зеленський на пресмарафоні Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський ще думає над звільненням Віталія Кличка з посади глави КМДА

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з мером Києва Віталієм Кличком на тлі конфлікту навколо столичної влади. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

Зеленський вважає, що функції глави Київської міської держадміністрації і мера столиці необхідно розділити.

«Ми дивилися, як це відбувається в інших столицях. Я не проти закону про столицю, над звільненням Кличка думаю, я обовʼязково буду спілкуватися з Кличком перед тим, як його звільнити. Я така людина», - зазначив він, коментуючи ухвалення у першому читанні законопроєкту про столицю.

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

7 жовтня стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.