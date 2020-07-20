На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових



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Рятувальника кажуть про ймовірний підпал Фото: ДСНС

Усі три пожежі почалися в неділю в проміжку між 15 і 16 годинами

На полях Борзнянського району Чернігівської області три пожежі знищили більш ніж 23 га посівів озимої пшениці та ячменю. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА у понеділок, 20 липня.

«Біля села Адамівка Борзнянського району, на території ПП «Артанія Агро», о 15 годині сталася 19 липня пожежа посіву озимої пшениці. Вогнем знищено 8 га озимої пшениці. Ймовірна причина пожежі – підпал», - йдеться в повідомленні.

Ще 0,3 га пшениці в той же день згоріло на землях, які поблизу міста Борзна обробляє компанія Авангард. А біля села Оленівка, на території ТОВ «Агро-Регіон Борзна», вогонь знищив 15 га ячменю.

Усі пожежі почалися в неділю в проміжку між 15 і 16 годинами. Їхньою імовірною причиною називають підпал.