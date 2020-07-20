  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових

    • Розсилка
    Рятувальника кажуть про ймовірний підпал - На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових
    Рятувальника кажуть про ймовірний підпал
    Фото: ДСНС

    Усі три пожежі почалися в неділю в проміжку між 15 і 16 годинами

    На полях Борзнянського району Чернігівської області три пожежі знищили більш ніж 23 га посівів озимої пшениці та ячменю. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА у понеділок, 20 липня.

    «Біля села Адамівка Борзнянського району, на території ПП «Артанія Агро», о 15 годині сталася 19 липня пожежа посіву озимої пшениці. Вогнем знищено 8 га озимої пшениці. Ймовірна причина пожежі – підпал», - йдеться в повідомленні.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових
    На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових
    На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових
    На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових
    На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових
    На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових
    На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових
    На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових
    На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових
    На Чернігівщині вогонь знищив 23 га з посівами зернових

    Ще 0,3 га пшениці в той же день згоріло на землях, які поблизу міста Борзна обробляє компанія Авангард. А біля села Оленівка, на території ТОВ «Агро-Регіон Борзна», вогонь знищив 15 га ячменю.

    Усі пожежі почалися в неділю в проміжку між 15 і 16 годинами. Їхньою імовірною причиною називають підпал.

    пожежа ДСНС Чернігівщина зерно рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ