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    У Затоці вночі горіли дві бази відпочинку

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    Рятувальники локалізували пожежу о 6 ранку - У Затоці вночі горіли дві бази відпочинку
    Рятувальники локалізували пожежу о 6 ранку
    Фото: ДСНС

    Жертв та постраждалих немає

    У курортному селищі Затока вночі горіли споруди баз відпочинку «Граніт» і «Атлантида».

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «20 липня о 3 год. 50 хв. у смт Затока на території бази відпочинку «Граніт» виникла пожежа двох одноповерхових дерев’яних будинків, адміністративної будівлі, металевої споруди для господарчих потреб з розповсюдженням пожежі на два двоповерхових дерев’яних будинки, аптеку бази відпочинку «Атлантида», - зазначається у повідомленні.

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    У Затоці вночі горіли дві бази відпочинку
    У Затоці вночі горіли дві бази відпочинку
    У Затоці вночі горіли дві бази відпочинку
    У Затоці вночі горіли дві бази відпочинку
    У Затоці вночі горіли дві бази відпочинку
    У Затоці вночі горіли дві бази відпочинку
    У Затоці вночі горіли дві бази відпочинку
    У Затоці вночі горіли дві бази відпочинку

    О 6 годині пожежу ліквідовано на площі 500 м2. Жертв та постраждалих немає.

    До гасіння залучалося 24 рятувальники та п’ять одиниць техніки ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що у Затоці загинув відпочивальник.

    пожежа ДСНС Затока
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