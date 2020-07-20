У Затоці вночі горіли дві бази відпочинку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники локалізували пожежу о 6 ранку Фото: ДСНС

Жертв та постраждалих немає

У курортному селищі Затока вночі горіли споруди баз відпочинку «Граніт» і «Атлантида».

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«20 липня о 3 год. 50 хв. у смт Затока на території бази відпочинку «Граніт» виникла пожежа двох одноповерхових дерев’яних будинків, адміністративної будівлі, металевої споруди для господарчих потреб з розповсюдженням пожежі на два двоповерхових дерев’яних будинки, аптеку бази відпочинку «Атлантида», - зазначається у повідомленні.

О 6 годині пожежу ліквідовано на площі 500 м2. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучалося 24 рятувальники та п’ять одиниць техніки ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у Затоці загинув відпочивальник.