У гаражному кооперативі Києва стався вибух



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Внаслідок пожежі в одному гаражі повністю згорів автомобіль

Вибухова хвиля була такої сили, що знесла цегляну стіну в гаражі

В одному з гаражних кооперативів у Солом'янському районі Києва в ніч на понеділок, 20 липня, стався вибух і пожежа, повідомляє пресслужба столичної ДСНС.

Відзначається, що інцидент стався на вулиці Городній, 13. Вибухова хвиля знесла цегляну стіну.

«На території гаражного кооперативу в одному з гаражів стався вибух з подальшим горінням. У результаті вибуху сталося руйнування цегляної стіни між гаражами, в одному з яких знаходився автомобіль марки Mercedes CLK 320», - йдеться в повідомленні.

Пожежа на площі 50 кв. м була ліквідована о 2:32. Постраждалих немає. Внаслідок пожежі в одному гаражі повністю згорів автомобіль, в іншому вогонь пошкодив особисті речі власника і різні дерев'яні вироби.

«Під час гасіння пожежі рятувальники винесли на безпечну відстань чотири кисневі балони і 1 балон з пропаном, тим самим попередивши можливі вибухи», - додали в ДСНС.

В результаті пожежі і вибуху постраждалих немає, причина інциденту встановлюється.