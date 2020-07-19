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    Події в Україні

    У Дніпропетровській області горів полігон твердих відходів

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    У Дніпропетровській області горів полігон твердих відходів - У Дніпропетровській області горів полігон твердих відходів
    У Дніпропетровській області горів полігон твердих відходів

    Площа пожежі склала 750 кв. метрів

    У суботу, 18 липня, рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла на території полігону твердих побутових відходів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС в області.

    Площа пожежі склала 750 кв. метрів.

    «Пожежа виникла на території полігону твердих побутових відходів за межами села Богуслав Павлоградського району», — йдеться в повідомленні.

    Пожежу було локалізовано о 19:03. Ліквідувати займання рятувальникам вдалося до ночі - о 23:15.

    До слова, 13 липня лісову пожежу в Луганській області повністю ліквідували. Вона виникла 6 липня поблизу села Осколонівка на території Боровського лісництва на близько 50 гектарах. Проте 7 липня через пориви вітру загорілися ліси у Новоайдарському районі Луганщини на площі приблизно 90 гектарів.

    Внаслідок пожежі загинуло п'ятеро осіб.

    пожежа ДСНС рятувальники Дніпропетровщина
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