У Дніпропетровській області горів полігон твердих відходів



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У Дніпропетровській області горів полігон твердих відходів

Площа пожежі склала 750 кв. метрів

У суботу, 18 липня, рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла на території полігону твердих побутових відходів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в області.

Площа пожежі склала 750 кв. метрів.

«Пожежа виникла на території полігону твердих побутових відходів за межами села Богуслав Павлоградського району», — йдеться в повідомленні.

Пожежу було локалізовано о 19:03. Ліквідувати займання рятувальникам вдалося до ночі - о 23:15.

До слова, 13 липня лісову пожежу в Луганській області повністю ліквідували. Вона виникла 6 липня поблизу села Осколонівка на території Боровського лісництва на близько 50 гектарах. Проте 7 липня через пориви вітру загорілися ліси у Новоайдарському районі Луганщини на площі приблизно 90 гектарів.

Внаслідок пожежі загинуло п'ятеро осіб.