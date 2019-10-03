  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вночі вандали вирвали і перекинули шість лав на Дарниці

    • Розсилка
    Наслідки нічного вандалізму на бул. Праці - Вночі вандали вирвали і перекинули шість лав на Дарниці
    Наслідки нічного вандалізму на бул. Праці
    Фото: КП УЗН Дніпровського району

    Комунальники лагодять лави, виламані невідомими

    У ніч на четвер, 3 жовтня, на бульварі Праці у Дніпровському районі Києва невідомі вирвали і перевернули шість лавочок. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району.

    Комунальники у відчаї.

    «…Ні, щоб робити планові роботи по утриманню балансових територій в належному стані, ми виправляємо наслідки нічного вандалізму на бул. Праці», - зазначили вони.

    Працівники комунального підприємства закликали киян та гостей міста залишатися людьми, берегти природу та елементи благоустрою.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Вночі вандали вирвали і перекинули шість лав на Дарниці
    Вночі вандали вирвали і перекинули шість лав на Дарниці
    Вночі вандали вирвали і перекинули шість лав на Дарниці

    Нагадаємо, днями в оновленій частині парку «Перемога» у Дніпровському районі Києві невідомі викрали кущі та квіти і понівечили скульптурку ведмежатка. 

    У серпні у сквері на вулиці Сагайдачного у Києві невідомі обмалювали всі лави та урни і запустили у фонтан миючий засіб.

    Як повідомлялося, вандали познущалися зі стели на в’їзді до міста Прип’ять у Чорнобильській зоні відчуження.

    Київ вандалізм благоустрій кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ