Вночі вандали вирвали і перекинули шість лав на Дарниці



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Наслідки нічного вандалізму на бул. Праці Фото: КП УЗН Дніпровського району

Комунальники лагодять лави, виламані невідомими

У ніч на четвер, 3 жовтня, на бульварі Праці у Дніпровському районі Києва невідомі вирвали і перевернули шість лавочок. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району.

Комунальники у відчаї.

«…Ні, щоб робити планові роботи по утриманню балансових територій в належному стані, ми виправляємо наслідки нічного вандалізму на бул. Праці», - зазначили вони.

Працівники комунального підприємства закликали киян та гостей міста залишатися людьми, берегти природу та елементи благоустрою.

Нагадаємо, днями в оновленій частині парку «Перемога» у Дніпровському районі Києві невідомі викрали кущі та квіти і понівечили скульптурку ведмежатка.

У серпні у сквері на вулиці Сагайдачного у Києві невідомі обмалювали всі лави та урни і запустили у фонтан миючий засіб.

Як повідомлялося, вандали познущалися зі стели на в’їзді до міста Прип’ять у Чорнобильській зоні відчуження.