У столиці оголошуватимуть дні жалоби під час поховання киян, які загинули на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На знак скорботи за загиблими у День жалоби у столиці приспускатимуть державний прапор із траурною стрічкою

Сьогодні, 17 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення «Про оголошення Днів жалоби в місті Києві».

Зокрема оголошуватимуть Дні жалоби під час поховання киян, які загинули внаслідок бойових дій на сході України. На знак скорботи за загиблими у День жалоби у столиці приспускатимуть державний прапор із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій.

Рішення підтримали 87 депутатів. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Сьогодні до сесійної зали прийшли родини загиблих в АТО киян. Для них це важливо – знати, що все місто розділяє з ними жалобу, підтримує їх і розуміє, що їхні рідні пожертвували життям, щоб кожен із нас почувався у безпеці. І ми не маємо права залишати родини наших захисників наодинці з горем. Проголосований проект рішення містить досить м’які рекомендації для підприємств та організацій щодо проведення розважальних заходів у Дні жалоби, враховуючи, що столиця приймає чимало міжнародних спортивних і мистецьких заходів, які неможливо ситуативно скасувати. Однак цілком можливо позначити Дні жалоби траурними стрічками чи хвилиною мовчання», – вважає автор проекту рішення, депутат фракції «Солідарність» у Київраді Вадим Сторожук.

Також відповідне рішення рекомендуватиме підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності на території Києва долучитись до вшанування пам'яті загиблих та вивішувати на приміщеннях державні прапори України з чорними стрічками.