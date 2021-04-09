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    Ремонт харківських доріг. Фірма пасинка Кернеса отримає мільйони бюджетних коштів

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    Геннадій Кернес із пасинком&nbsp;Родіоном Гайсинським - Ремонт харківських доріг. Фірма пасинка Кернеса отримає мільйони бюджетних коштів
    Геннадій Кернес із пасинком Родіоном Гайсинським
    Фото з відкритих джерел

    На ремонт вулично-дорожньої мережі витратять 160 мільйонів гривень

    Фірма, співвласником якої є Родіон Гайсинський, отримає гроші на ремонт доріг. За дорожню розмітку дадуть грошей іншій фірмі, яка купує матеріали в чеської фірми – «прокладки», де пасинок Кернеса також співвласник.

    У вівторок, 6 квітня, департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради уклав договір на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста загальною вартістю 160 мільйонів гривень із комунальним підприємством «Шляхрембуд». Інформація про це опублікована в системі державних закупівель ProZorro, пише Харківський антикорупційний центр.

    «Комунальне підприємство отримає бюджетні гроші від департаменту, а потім їх перерахує двом субпідрядникам. Хто при цьому буде виконувати ремонт доріг, теж ще велике питання», – розповіли там.

    У ХАЦ уточнили, КП «Шляхрембуд» вказало, що ремонтом займуться двоє субпідрядників, обсяг виконання послуг кожного з яких перевищить 20 % вартості договору. Перший субпідрядник– фірма «Паркінг +», другий – фірма «Трек лайн». На рахунки цих двох субпідрядників переведуть мінімум 65 млн грн.

    Співвласник «Паркінг +» – пасинок покійного Геннадія Кернеса, Родіон Гайсинський. Кінцевим бенефіціаром вказано гонконгський офшор Dragon Investment Development Limited, його власник – громадянин Малайзії, який проживає у Швейцарії, Тан Джин Лі.

    Гайсинський у лютому 2021 офіційно став співвласником «Паркінг +». «Ця фірма вже більше 10 років – головний харківський підрядник із ремонту доріг, який за часів Кернеса освоїв багатомільярдні підряди», – пояснили в ХАЦ.

    Нагадаємо, Верховна Рада схвалила постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови. Їх проведуть 31 жовтня 2021 року.

    Обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. Тепер обов’язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

    Депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань Євгеній Мураєв розповів, що в Терехова зараз непогані шанси стати мером Харкова. Водночас у колишнього народного депутата Михайло Добкіна ситуація складніша.

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    Теги: Харків дороги гроші Геннадій Кернес ремонт автомобіль ProZorro
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