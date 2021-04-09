Ремонт харківських доріг. Фірма пасинка Кернеса отримає мільйони бюджетних коштів

На ремонт вулично-дорожньої мережі витратять 160 мільйонів гривень

Фірма, співвласником якої є Родіон Гайсинський, отримає гроші на ремонт доріг. За дорожню розмітку дадуть грошей іншій фірмі, яка купує матеріали в чеської фірми – «прокладки», де пасинок Кернеса також співвласник.

У вівторок, 6 квітня, департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради уклав договір на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста загальною вартістю 160 мільйонів гривень із комунальним підприємством «Шляхрембуд». Інформація про це опублікована в системі державних закупівель ProZorro, пише Харківський антикорупційний центр.

«Комунальне підприємство отримає бюджетні гроші від департаменту, а потім їх перерахує двом субпідрядникам. Хто при цьому буде виконувати ремонт доріг, теж ще велике питання», – розповіли там.

У ХАЦ уточнили, КП «Шляхрембуд» вказало, що ремонтом займуться двоє субпідрядників, обсяг виконання послуг кожного з яких перевищить 20 % вартості договору. Перший субпідрядник– фірма «Паркінг +», другий – фірма «Трек лайн». На рахунки цих двох субпідрядників переведуть мінімум 65 млн грн.

Співвласник «Паркінг +» – пасинок покійного Геннадія Кернеса, Родіон Гайсинський. Кінцевим бенефіціаром вказано гонконгський офшор Dragon Investment Development Limited, його власник – громадянин Малайзії, який проживає у Швейцарії, Тан Джин Лі.

Гайсинський у лютому 2021 офіційно став співвласником «Паркінг +». «Ця фірма вже більше 10 років – головний харківський підрядник із ремонту доріг, який за часів Кернеса освоїв багатомільярдні підряди», – пояснили в ХАЦ.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови. Їх проведуть 31 жовтня 2021 року.

Обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. Тепер обов’язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань Євгеній Мураєв розповів, що в Терехова зараз непогані шанси стати мером Харкова. Водночас у колишнього народного депутата Михайло Добкіна ситуація складніша.