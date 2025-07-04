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У Києві приліт БпЛА в житловий будинок у Файна Таун

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві приліт БпЛА в житловий будинок у Файна Таун
У Києві виникло багато пожеж через російські атаки
фото з відкритих джерел

Атака на Київ продовжується

У ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакує Київ безпілотниками та ракетами. Є влучання у житловий будинок у Файна Таун. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що у Києві через атаку окупантів виникло більше 20 пожеж. Стовпи диму видно по всій столиці. 

У Києві приліт БпЛА в житловий будинок у Файна Таун фото 1

Крім того, є влучання у житловий будинок у Файна Таун. 

У Києві приліт БпЛА в житловий будинок у Файна Таун фото 2

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: Київ будинок

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