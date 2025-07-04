Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Майже всі ворожі цілі атакували Київ
фото з відкритих джерел

За попередніми даними моніторингових груп, ворог спрямував на столицю та околиці приблизно 170 шахедів та більше 10 ракет

Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюдний Telegram-канал «ППО радар» передає «Главком».

Майже всі ворожі цілі атакували Київ. За попередніми даними моніторингових груп, ворог спрямував на столицю та околиці приблизно 170 шахедів та більше 10 ракет, багато влучаннь.

Зазначимо, що схема є приблизною.

Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта фото 1

Нагадаємо, Росія масовано вдарила ракетами по Києву та Київській області, у столиці виникло багато пожежі, є руйнування та постраждалі.

Станом на 04:00 відомо про такі наслідки ударів по столиці:

  • у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
  •  Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
  • у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
  • у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
  • у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Внаслідок атаки на столицю 14 постраждалих. 12 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.

Читайте також:

Теги: окупанти війна дрон ракета Київщина Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київські школярі здобули золото на міжнародній олімпіаді з креативності у США
Столичні школярі здобули золото на міжнародній олімпіаді у США
5 червня, 16:40
Залишайтеся в укриттях, атака ще триває
Росія атакувала Київ: є пошкодження
9 червня, 02:38
Моше Асман порівняв уцілілу менору з Україною
Головний рабин України показав символічний знак після масованого обстрілу Києва
12 червня, 15:46
У Києві багато постраждалої житлової забудови
Росія масовано атакувала Київ: що відомо про постраждалих (оновлено)
Сьогодні, 02:10
Рятувальники приборкували пожежі у Київській області
Росія масовано атакувала Київ та область: головне за ніч
Сьогодні, 06:01
Вікторія Муха очолює постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій
Депутатка Київради очолила головний музей столиці
13 червня, 11:24
Гадюка Нікольського (Vipera nikolskii) – рідкісний вид змії, що мешкає переважно в лісостепових та степових районах України
На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна змія
16 червня, 17:28
Квартира, в яку влучив «шахед»
Жителі будинку, в який влучив «шахед», розповіли, як врятувалися (фото)
17 червня, 07:22
Раніше під час онлайн-опитування 82% опитаних українців відповіли, що вживають алкоголь
Один із районів Києва є лідером зі вживання алкоголю в Україні
Вчора, 16:26

Події в Україні

Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
Удар по Київщині: у ДСНС показали фото наслідків
Удар по Київщині: у ДСНС показали фото наслідків
Росія окупувала два села на Харківщині – DeepState
Росія окупувала два села на Харківщині – DeepState
На Полтавщині через російську атаку є постраждалі
На Полтавщині через російську атаку є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
58K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
31K
Путін послав Трампа. Що далі?
11K
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»
5892
Президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні після парламентських виборів

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua