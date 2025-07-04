Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта

За попередніми даними моніторингових груп, ворог спрямував на столицю та околиці приблизно 170 шахедів та більше 10 ракет

Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюдний Telegram-канал «ППО радар» передає «Главком».

Майже всі ворожі цілі атакували Київ. За попередніми даними моніторингових груп, ворог спрямував на столицю та околиці приблизно 170 шахедів та більше 10 ракет, багато влучаннь.

Зазначимо, що схема є приблизною.

Нагадаємо, Росія масовано вдарила ракетами по Києву та Київській області, у столиці виникло багато пожежі, є руйнування та постраждалі.

Станом на 04:00 відомо про такі наслідки ударів по столиці:

у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;

Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;

у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;

у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;

у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Внаслідок атаки на столицю 14 постраждалих. 12 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.