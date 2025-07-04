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Удар по Київщині: у ДСНС показали фото наслідків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар по Київщині: у ДСНС показали фото наслідків
Київщина пережила масований удар РФ
фото: ДСНС

На щастя, загиблих та постраждалих немає

У ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала чергові удари по мирним громадам Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Зазначається, що внаслідок ракетної атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівщини.

Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання 7 приватних гаражів. На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих.

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Наслідки ударів по Київщині
фото: ДСНС Київщини

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки призупинили постачання частини озброєння для України, зокрема, йдеться про зенітно-ракетні комплекси Patriot та ракети до них. У відповідь на це влада Німеччини заявила про готовність підтримати Київ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами наголосив, що Київ і надалі розраховує на підтримку з боку Вашингтона. Він зауважив, що Європа не може повністю компенсувати всі види озброєння, які раніше надавала Америка.

Як повідомляється, наразі на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей», – сказав президент.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Теги: ракетна атака ДСНС Київщина

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