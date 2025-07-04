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Росія масовано атакувала Київ та область: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія масовано атакувала Київ та область: головне за ніч
Рятувальники приборкували пожежі у Київській області
фото: ДСНС

У Києві наразі відомо про 14 постраждалих внаслідок російської атаки 

Росія масовано вдарила ракетами по Києву та Київській області, у столиці виникло багато пожежі, є руйнування та постраждалі, президент США Дональд Трамп розповів про розмову із диктатором Путіним та прокоментував зупинку поставок деякої зброї Україні. «Главком» зібрав головні події ночі проти 4 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удари по Києву

У ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакує Київ безпілотниками та ракетами. Є влучання у житловий будинок у Файна Таун. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Станом на 04:00 відомо про такі наслідки ударів по столиці:

  • У Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
  • У Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
  • У Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
  • У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
  • У Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

За словами Кличка, інформація про наслідки атаки уточнюється та перевіряється. 

Кличко повідомив, що внаслідок атаки на столицю 14 постраждалих. 12 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.

Атака на Київщину

У ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала чергові удари по мирним громадам Київської області. ДСНС показали фото. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що внаслідок ракетної атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівщини.

Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання 7 приватних гаражів. На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих.

Обстріл Полтавщини

У ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Полтащину безпілотниками. Постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

За інформацією Когута, уламки ворожих БпЛА впали в Полтавському районі на території приватного домоволодіння. Внаслідок цього пошкоджено легковий автомобіль та травмовано людину. 

Пізніше стало відомо про ще одного травмованого через падіння уламків ворожих БпЛА у Полтавському районі.

Трамп про розмову з Путіним та зброю для України

Президент США Дональд Трамп розкрив деталі своєї розмови із російськоим диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його слова.

Трамп розповів журналістам, що говорив з Путіним про війну в Україні, але залишився незадоволеним результатом бесіди.

Крім того, Трамп підтверджує, що США утримують частину зброї від України, оскільки мають переконатися, скільки зброї в них залишилося для себе. Проте, президент підкреслює, що деяка зброя Україні надається і Сполучені Штати намагаються допомогти.

«Мегапроєкт» Трампа ухвалено у Конгресі

Палата представників США ухвалила масштабний законопроєкт Дональда Трампа щодо скорочення податків і державних витрат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Після ухвалення документа у Конгресі його остаточне затвердження має зробити сам Дональд Трамп.

Перед голосуванням у нижній палаті Конгресу відбулася рекордна за тривалістю промова лідера демократів Гакіма Джеффріса. Він скористався процедурною можливістю, відомою як «магічна хвилина», яка дозволяє виступати без обмежень у часі, й понад вісім годин послідовно критикував ініціативу республіканців.

За даними видання, його виступ тривав 8 годин і 45 хвилин. Дональд Трамп у відповідь висловив обурення через затягування голосування.

Трамп може ухвалити односторонні тарифи 

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти від дипломатичних перемовин до односторонніх рішень щодо запровадження тарифів. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg, у Білому домі підтвердили, що така можливість розглядається вже найближчим часом.

За словами Трампа, з п’ятниці його адміністрація може розпочати надсилання офіційних листів торговельним партнерам, у яких йтиметься про нові тарифні ставки, що застосовуватимуться в односторонньому порядку.

«Ймовірно, ми почнемо розсилати листи вже завтра, можливо, по десять щодня, різним країнам, повідомляючи, скільки їм доведеться платити за право торгувати зі Сполученими Штатами», – заявив президент перед вильотом з Вашингтона до Айови.

Теги: пожежа зброя Дональд Трамп законопроєкт США Київ Київщина ракетна атака безпілотник вибух

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