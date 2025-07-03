Ткаченко повідомив, що у столиці будуть боротися з гонщиками відповідними методами

У Києві оголошено повітярну тривогу через атаку російських безпілотників. У цей час, коли існує загроза, мешканів столиці знову тероризують гонщики на мотоциклах та авто з гучним вихлопом. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що Київ буде шукати рішення цієї проблеми, передає «Главком».

«У Києві весь вечір – затяжна повітряна тривога через атаку російських БпЛА. Разом з цим, столицю знову тероризують ті самі гонщики на мотоциклах та авто з гучним вихлопом. До декого все ще тяжко доходить, що ми живемо в країні у війні. І що потрібно поважати тих, хто поруч», – пише Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що у столиці будуть з цим боротися відповідними методами: посилювати контроль та прискорювати пошук розв'язань цієї проблеми на інших рівнях.

Раніше ми писали, що у Оболонському районі столиці уламки російського БпЛА впали на дах житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Як повідомлялося, у Києві працює ППО. «У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги», – наголошує Київська міська військова адміністрація.

До слова, Сполучені Штати Америки призупинили постачання частини озброєння для України, зокрема, йдеться про зенітно-ракетні комплекси Patriot та ракети до них. У відповідь на це влада Німеччини заявила про готовність підтримати Київ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами наголосив, що Київ і надалі розраховує на підтримку з боку Вашингтона. Він зауважив, що Європа не може повністю компенсувати всі види озброєння, які раніше надавала Америка.

Крім того, наразі на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей», – сказав президент.