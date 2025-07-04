Атака на Київ: пошкоджено залізницю, потяги прямують відхиленим маршрутом

У столиці через атаку виникли затримки потягів до 2 год

В результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 год», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.

«Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин – Київ-Пасажирський», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, Росія масовано вдарила ракетами по Києву та Київській області, у столиці виникло багато пожежі, є руйнування та постраждалі.

Станом на 04:00 відомо про такі наслідки ударів по столиці:

у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;

Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;

у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;

у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;

у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Внаслідок атаки на столицю 14 постраждалих. 12 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.