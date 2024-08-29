У столиці перейменовано вулицю на честь кримчанина Геннадія Афанасьєва

У травні 2014 року після анексії Криму ФСБ РФ затримала Афанасьєва на одній з вулиць Сімферополя. Активіста звинуватили у нібито підготовці терористичних актів

У столиці Київрада перейменувала вул. Костянтина Заслонова на честь загиблого героя Геннадія Афанасьєва. Відповідне рішення підтримали 65 депутатів. Про це повідомив активіст Олег Слабоспицький.

«Ініціатива вулиці на честь Гени виникла ще у травні 2023 р., коли відповідна петиція Ірма Вітовська-Ванца набрала 6063 підписів. Згодом у травні 2024 р. під час опитування у Київ-Цифровому вулицю підтримали 6973 осіб (41% опитаних). Вулиця розташована в місцевості Нова Дарниця символічно поруч з кримськими топонімами – вул. Сімферопольська, вул. Севастопольська, вул. Ялтинська, вул. Ісмаїла Гаспринського, сквер ім. Павла Горянського. Також поруч знаходяться вулиці на честь загиблих воїнів Юрія Литвинського та Дениса Антіпова, героя Небесної сотні Юрія Пасхаліна» – написав Слабоспицький.

Активіст додав, що Геннадій Афанасьєввсе своє життя присвятив боротьбі за український Крим, був політичним в’язнем кремля (провів у полоні 767 днів), добровольцем пішов на фронт і став старшим солдатом 241 бригади Сил ТрО ЗСУ, брав участь у боях з росіянами у Київській, Харківській, Донецькій та Луганській обл. 18 грудня 2022 р. загинув в бою з під с. Білогорівка Луганської обл.

Нагадаємо, у травні 2014 року після анексії Криму ФСБ РФ затримала Геннадія Афанасьєва на одній з вулиць Сімферополя. Активіста звинуватили у нібито підготовці терористичних актів. Він був одним з обвинувачених у справі так званих «терористів групи Сенцова».

Кремлівський режим засудив його до семи років позбавлення волі. Однак через два роки його вдалося повернути в Україну в результаті обміну.

У 2018 році Європейський суд з прав людини зобов’язав РФ виплатити Афанасьєву грошову компенсацію через нелюдські умови конвоювання.

У грудні 2022 року у Києві на території Михайлівського Золотоверхого Собору відбулася церемонія прощання і відспівування кримчанина, громадського активіста, колишнього політв’язня Кремля Геннадія Афанасьєва, який загинув на фронті 21 грудня.