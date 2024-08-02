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Міськрада Івано-Франківська затвердила перейменування вулиці на честь Ірини Фаріон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міськрада Івано-Франківська затвердила перейменування вулиці на честь Ірини Фаріон
Ірину Фаріон було убито 19 липня
фото: glavcom.ua

Вулиця Гвардійська у Франківську отримає нову назву

Міська рада Івано-Франківська вирішила перейменувати вулицю Гвардійську на честь убитої народної депутатки VII скликання, мовознавиці Ірини Фаріон. Також планується проводити книжкові ярмарки та закликати до спілкування українською мовою при наданні послуг. Про це пише Suspilne Media.

У міській раді Івано-Франківська прийняли рішення перейменувати вулицю Гвардійську. Відтепер ця вулиця буде мати назву – імені Ірини Фаріон.

«Буде змінена назва вулиці в пам'ять Ірини Фаріон. Також ми пропонуємо проводити книжкові ярмарки з місцевими письменниками та поетами, таким чином популяризуючи українське слово. Закликаємо всіх, хто може, особливо магазини чи будь-яких приватників, спілкуватися винятково українською мовою при наданні послуг і закликати до цього всіх жителів Івано-Франківська», – повідомила заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Ольга Шендрик.

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  Того ж вечора  колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

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Теги: вулиця Ірина Фаріон Івано-Франківськ

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