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У Києві 8 серпня обмежать рух транспорту на деяких вулицях: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві 8 серпня обмежать рух транспорту на деяких вулицях: деталі
Обмеження руху транспорту повʼязане з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на площі Конотопської битви
фото: Київавтодор

8-9 серпня з 9:00 до 18:00 на ділянці від вул. Байкової до вул. Протасів Яр буде обмежений рух транспорту

8 серпня у Києві обмежать рух транспорту площею Конотопської битви. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

8 серпня з 9:00 до 18:00 обмежать рух транспорту площею Конотопської битви – на перетині вулиць Шолом-Алейхема та Мілютенка (кільцева розвʼязка). Обмеження повʼязане з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на площі.

8-9 серпня з 9:00 до 18:00 на ділянці від вул. Байкової до вул. Протасів Яр буде обмежений рух транспорту. Дорожники виконуватимуть поточний ремонт вулиці Миколи Грінченка.

Нагадаємо, що у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Повідомляється, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10  автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч. Що саме сталось та чи є постраждалі – наразі невідомо.

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Теги: Київ вулиця транспорт обмеження Київавтодор

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