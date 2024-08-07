У Києві 8 серпня обмежать рух транспорту на деяких вулицях: деталі

Обмеження руху транспорту повʼязане з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на площі Конотопської битви

8-9 серпня з 9:00 до 18:00 на ділянці від вул. Байкової до вул. Протасів Яр буде обмежений рух транспорту

8 серпня у Києві обмежать рух транспорту площею Конотопської битви. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

8 серпня з 9:00 до 18:00 обмежать рух транспорту площею Конотопської битви – на перетині вулиць Шолом-Алейхема та Мілютенка (кільцева розвʼязка). Обмеження повʼязане з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на площі.

8-9 серпня з 9:00 до 18:00 на ділянці від вул. Байкової до вул. Протасів Яр буде обмежений рух транспорту. Дорожники виконуватимуть поточний ремонт вулиці Миколи Грінченка.

Нагадаємо, що у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Повідомляється, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10 автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч. Що саме сталось та чи є постраждалі – наразі невідомо.