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Авіатроща з керівництвом МВС у Броварах: до суду скеровано обвинувальний акт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Авіатроща з керівництвом МВС у Броварах: до суду скеровано обвинувальний акт
18 січня 2023 року у Броварах біля дитсадка та житлової багатоповерхівки впав гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій
фото з відкритих джерел

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі про загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ в авіакатастрофі в Броварах 18 січня 2023 року. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Чотирьом посадовцям Управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС інкриміновано порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 276 КК України).

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону – службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

18 січня 2023 року країну сколихнула страшна звістка – у Броварах розбився вертоліт, на борту якого було керівництво МВС
18 січня 2023 року країну сколихнула страшна звістка – у Броварах розбився вертоліт, на борту якого було керівництво МВС
фото з відкритих джерел

Як відомо, досудове розслідування було завершено спільною міжвідомчою групою Головних слідчих управлінь ДБР та СБУ у листопаді 2023 року.

Дотепер тривало ознайомлення підозрюваними, їхніми захисниками та потерпілими з матеріалами кримінального провадження. Наразі обвинувальний акт розглядатиметься у суді по суті.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера, зазначать у ДБР.

Нагадаємо, у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Через складні погодні умови вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею. При падінні гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автівки.

Внаслідок авіакатастрофи загалом загинуло 14 людей та 31 отримала тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Крім високопосадовців МВС, тоді загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли у садочок. Серед травмованих було 13 дітей.

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