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На Київщині перейменовано низку вулиць

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Київщині перейменовано низку вулиць
Значна частина вулиць на Київщині – перейменовані на честь українських воїнів, які загинули захищаючи українські міста та села
фото з відкритих джерел

Перейменовувати топоніми на Київщині влада почала рік тому

На Київщині перейменували 316 вулиць, які носили назви-символи імперського минулого. Про це повідомляє Київська ОВА.

«Нові назви отримали 316 вулиць у семи районах області – підписано відповідне розпорядження Київської ОДА. Топонімам повернули історичні назви, присвоїли імена українських вчених, художників, державних діячів. Значна частина вулиць – перейменовані на честь українських воїнів, які загинули захищаючи українські міста та села», – йдеться у повідомленні.

Перейменовувати топоніми на Київщині влада почала рік тому, після набрання чинності Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». 

Нагадаємо, що міська влада Одеси вирішила перейменувати низку вулиць міста. Думська площа в Одесі тепер називатиметься Біржовою, проспект Гагаріна – Лесі Українки, а бульвар Жванецького – Військово-Морських сил.

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Теги: декомунізація Київщина Україна вулиця

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